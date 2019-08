Oasis, l'omaggio live di Post Malone e Twenty One Pilots al festival di Leeds. Video

Mentre, alla manifestazione "gemella" di Reading, i Foo Fighters annunciavano di voler aprire una sottoscrizione per convincere Noel e Liam Gallagher a sotterrare l'ascia di guerra, anche sul palco del festival di Leeds gli Oasis stavano tenendo banco, ovviamente virtualmente: durante il proprio set i Twenty One Pilots hanno ospitato sul palco il collega rapper Post Malone per una rilettura di "Don’t Look Back in Anger", il quinto singolo estratto dalla seconda prova in studio della band di Manchester, "(What's the Story) Morning Glory?" del 1995.

Mentre Post Malone, al momento, ha in programma concerti solo negli USA, i Twenty One Pilots sono attesi per quello che sarà il loro unico passaggio in Italia per il 2019 il prossimo sabato, 31 agosto, al festival Milano Rocks, che li vedrà esibirsi nel corso della seconda serata prevista dalla manifestazione dopo Fidlar e Billie Eilish.

Mentre Noel Gallagher, al momento, non ha in programma date nel nostro Paese, Liam ha già annunciato due concerti in Italia per il 2020 per promuovere il suo secondo, nuovo album da solista, "Why Me? Why Not", atteso nei negozi per il prossimo 20 settembre: il già frontman della band di "Wonderwall" sarà di scena a Roma e Milano rispettivamente i prossimi 15 e 16 febbraio.