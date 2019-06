Liam Gallagher: due concerti in Italia a febbraio 2020

C'è anche l'Italia nel calendario del nuovo tour di Liam Gallagher nei palazzetti dello sport e nelle arene indoor, legato al nuovo album "Why me? Why not.", in uscita il prossimo 20 settembre. L'ex Oasis tornerà ad esibirsi nel nostro paese nel 2020, a febbraio, per due date: una a Roma, l'altra a Milano.

Il 15 febbraio 2020 Liam Gallagher sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Il giorno dopo, il 16 febbraio, suonerà invece al Mediolanum Forum di Assago, a Milano.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di venerdì 12 luglio su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. I fan che pre-ordineranno il disco "Why me? Why not." riceveranno l'accesso esclusivo alla prevendita deibiglietti del tour dalle ore 10 di mercoledì 10 luglio fino alle ore 10 di venerdì 12. Gli iscritti a My Live Nation su www.livenation.it avranno invece modo di accedere alle prevendite dalle ore 10 di giovedì 11 luglio (per 24 ore).

"Why me? Why not." uscirà dopo l'estate, il 20 settembre: lo ha già anticipato il singolo "Shockwave".