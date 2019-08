Foo Fighters: 'Oasis, tornate insieme'. E dedicano 'Run' a Keith Flint

Con la data al festival di Reading tenuta nella serata di ieri, domenica 25 agosto, i Foo Fighters hanno chiuso il loro tour europeo per l'estate 2019: la band capitanata da Dave Grohl, che pochi giorni prima si era esibita anche alla manifestazione "gemella" di Leeds, non ha perso l'occasione per dare spettacolo non solo grazie ai brani presentati in scaletta ma anche con i messaggi lanciati al pubblico d'oltremanica durante il proprio set.

Ha commosso la platea la dedica dell'ex batterista dei Nirvana a Keith Flint, lo scomparso frontman dei Prodigy: "Questa è per te, Keith", ha detto Grohl prima di attaccare "Run", brano originalmente inserito in "Concrete and Gold" del 2017.

Non è mancato un momento più leggero: il frontman del gruppo di "The Pretender", insieme al batterista Taylor Hawkins, ha detto di voler sottoscrivere una petizione per chiedere a Noel e Liam Gallagher di sotterrare l'ascia di guerra e rimettere insieme gli Oasis:

Il tour dei Foo Fighters riprenderà il prossimo 20 settembre da Louisville, in Kentucky, per poi chiudersi dopo cinque appuntamenti negli USA il 6 dicembre successivo a Las Vegas, Nevada.

Ecco, di seguito, la scaletta del concerto tenuto dai Foo Fighters al festival di Reading 2019:

SETLIST