Taylor Hawkins: "Spero in un nuovo album dei Foo Fighters nel 2020"

Dave Grohl ha recentemente dichiarato che i Them Crooked Vultures, il supergruppo che ha formato insieme all’ex bassista dei Led Zeppelin John Paul Jones e al frontman dei Queen of the Stone Age Josh Homme che ha all’attivo un solo eponimo album risalente al 2009, non si sono mai ufficialmente sciolti e che qualcosa potrebbe bollire in pentola.

A rendere meno probabile – ma quando di mezzo c’è Grohl è sempre difficile sbilanciarsi – un nuovo progetto con i Them Crooked Vultures, ora giunge il batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins che in una intervista rilasciata a RockSound.Tv ha fatto sapere che si augura di ‘avere un nuovo album entro il prossimo anno’.

Ha detto Hawkins:

“Da quello che ho sentito dal nostro impavido leader Dave Grohl, ha un sacco di demo su cui ha lavorato e penso che inizieremo, una volta terminato questo tour (il prossimo ottobre)... Penso, non molto presto, che inizieremo il processo di mettere insieme le canzoni come una band. È un processo lungo, facciamo un sacco di demo e altra roba, ma penso che avremo, spero, un nuovo album entro l'anno prossimo. Dovremmo”.

L’ultimo album dei Foo Fighters, “Concrete and Gold”, è stato pubblicato nel 2017.