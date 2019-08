AC/DC, l'anteprima della nuova serie TV di Brian Johnson: video

Debutterà il prossimo 15 settembre sul network AXS la nuova stagione di "A Life on the Road", il programma che vede il frontman degli AC/DC Brian Johnson intervistare altri esponenti di spicco della scena rock internazionale: il primo trailer reso disponibile in Rete - e visibile nel frame video qui sotto - vede il cantante della formazione di "Thunderstruck" girare per le strade di New York in compagnia del già frontman dei Police Sting.

I due artisti, tra le altre cose, visitano l'edificio che un tempo ospitava il CBGB's, al 315 della Bowery, a Manhattan, New York, il leggendario club che negli anni Settanta fece da incubatore al punk della Grande Mela e presso il quale i Police - nel 1978 - tennero uno dei primi concerti negli Stati Uniti.

Nel corso delle passate stagioni Johnson tra gli altri ha ospitato, per le puntate di "A Life on the Road", il già frontman dei Led Zeppelin Robert Plant, il cantante degli Who Roger Daltrey, Joe Elliott dei Def Leppard, il batterista dei Metallica Lars Ulrich, Nick Mason dei Pink Floyd, Billy Joel, Joe Walsh degli Eagles, Dolly Parton, Paul Rodgers e il cofondatore dei Fleetwood Mac Mick Fleetwood.