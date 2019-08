Addio a Henri Belolo, co-fondatore dei Village People

Si è spento sabato, 3 agosto, il produttore e compositore francese Henri Belolo che –oltre a essere stato un pioniere della musica dance – aveva formato insieme a Jacques Morali la band di "Y.M.C.A.".

Victor Willis – il cantante dei Village People - in una dichiarazione alla rivista americana Rolling Stone, ha detto:

“Sono sconcertato dalla morte inaspettata di Henri Belolo, che è stato il mio primo produttore, mentore e co-fondatore dei Village People. Henri – scomparso il 3 agosto 2019 – lascia un impressionante lavoro che ha aiutato a plasmare il genere della disco music ed era il produttore discografico per eccellenza. Si è tenuto in Francia, a Parigi, un funerale in forma privata, ma stiamo organizzando una cerimonia pubblica che annunceremo presto.”

Il produttore francese è nato a Casablanca, in Marocco, il 27 novembre 1936 e all’età di vent’anni si è spostato a Parigi, dove per molti anni ha lavorato come DJ e produttore. Dopo essersi trasferito negli Stati Uniti nel 1973, Henri Belolo ha iniziato a collaborare con Jacque Morali: insieme sono stati pionieri della disco music, portando al successo gruppi come i Ritchie Family – per i quali hanno prodotto il brano “Brasil” nel 1975 – e, ovviamente, i Village People che hanno dato vita a diverse hit come "Y.M.C.A.", "Macho man" e "In the navy".

Inoltre, Henri Belolo - che ha fondato la sua etichetta discografica “Scorpio Music” nel 1976 - ha contribuito in modo significativo alla diffusione del genere house e alla fortuna di nomi come Eiffel 65, Bellini, Moloko e 2 Unlimited.