Pro-Ject X1: il giradischi per veri appassionati

Giradischi Pro-Ject X1

produttore: Pro-Ject

prezzo: 799 euro

L’X1 è un altro nuovo prodotto di Pro-Ject e con la testina premontata si avvicina a quota 1000 euro (799 per la precisione), anche se è disponibile nella versione senza testina a 699 euro.

Riprende il progetto originale del P1, il primo giradischi dell’azienda austriaca che vide la luce nel 1991.

Ha un telaio in MDF piuttosto spesso e un massiccio piatto girevole in acrilico da 1,5 kg.

La boccola del perno di rotazione è in questo caso in ottone e teflon, mentre il braccio da 8,6” è costituito da un sandwich di carbonio e alluminio a elevato smorzamento con contrappeso in TPE e cuscinetti in Kardan.

