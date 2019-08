Dai Pink Floyd ad "Us + them": la storia live di Roger Waters - Parte 2

Oggi Roger Waters è uno dei big mondiali della musica live: lo dimostra il tour di "Us + them", che ad ottobre diventa un film distribuito da Nexo Digital (qua l'elenco delle sale).

Eppure la sua storia concertistica non comprende solo grandi successi. Nella prima parte di questo speciale abbiamo visto come, negli anni ’80, i primi due tour del musicista inglese, legati ai dischi solisti “The pros and cons of hitch hiking” e “Radio K.A.O.S.”, non siano stati successi travolgenti. La caduta del Muro di Berlino gli offre l’occasione di tornare prepotentemente sotto i riflettori. La rivincita arriverà.

Ecco la seconda parte della sua storia dal vivo - qua puoi leggere la prima parte