Dai Pink Floyd ad "Us + them": la storia live di Roger Waters - Parte 1 (1 / 4) Il primo tour solista con Eric Clapton, la sfida con David Gilmour, “The Wall” a Berlino: ecco la prima parte della storia concertistica di Mr. Pink Floyd, in attesa dell'arrivo del film concerto "Us + Them", nelle sale ad ottobre, distribuito da Nexo.