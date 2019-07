Chi sono i New York Ska-Jazz Ensemble, questo weekend al Carroponte

il New York Ska-Jazz Ensemble è un progetto creativo formato nsieme di musicisti eterogenei che provengono da band come Toasters, Scofflaws e Skatalites. Multiculturali, aperti, con un sound che spazia dallo ska al reggae, dalla dance hall al rocksteady, sono nati a New York, nel 1994 ed attualmente attivo. Il loro stile nasce dall'idea di rielaborare standard jazz i in chiave ska e reggae, con un grande uso di improvvisazione. Il loro frontmanè Fred Reiter dei Toaster

Ritmi incalzanti a cui è difficile sottrarsi, sanno contagiare il pubblico con la loro incredibile energia e ogni volta soddisfano le aspettative, portando sui palchi di tutto il mondo show fenomenali. Nati a New York, come side project dei The Toasters dai quali ereditano il frontman e sassofonista Fred “Rocksteady” Reiter, sono una di quelle geniali e instancabili formazioni che vanno sempre oltre gli schemi, e che non bisogna perdere l’occasione di vedere dal vivo.

Il gruppo suonerà domenica 21 luglio al al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI), via Luigi Granelli 1: l'ingresso è gratuito, cancelli aperti dalle 19.00