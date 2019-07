Jackson Browne si pente di non avere ascoltato il capo della sua etichetta

Il 70enne cantautore statunitense Jackson Browne è stato ospite del programma radiofonico di Uncle Joe Benson su Ultimate Classic Rock Nights e, tra le altre cose, ha raccontato un aneddoto sulla canzone “Somebody’s Baby”, il suo maggiore successo in classifica di sempre, e di come si sia pentito di non aver ascoltato il consiglio del presidente della sua etichetta discografica.

La canzone venne scritta insieme al chitarrista Danny Kortchmar e fece parte della colonna sonora del film del 1982, scritto da Cameron Crowe e diretto da Amy Heckerling, ‘Fast Times at Ridgemont High’ (nella versione italiana intitolato ‘Fuori di testa’).

Ricorda Jackson Browne:

“Danny Kortchmar arrivò con questa idea, solo la parte di chitarra e il ritornello. Ci volle un'eternità per scrivere quelle parole. Lui aveva questo ritornello: "E lei deve essere la ragazza di qualcun’altro". Dopo aver scritto il primo verso, mi ci è voluto un sacco di tempo per trovare qualcos'altro da dire, perché era troppo semplice... Non scrivo molte parole e in un certo senso è un appiglio. Ho dato quella canzone a Cameron Crowe per il suo film ed è diventata una hit”.

Il capo della sua etichetta discografica avrebbe voluto che la canzone fosse inclusa nell’album al quale Browne stava lavorando, ovvero “Lawyers in Love”, che uscì nel 1983. Dice Jackson: