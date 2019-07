La festa dei Tiromancino a Roma per i trent'anni di carriera

Un modo per ripercorrere la storia del gruppo, tra passato e presente, insieme a chi in questi trent'anni di carriera - tanti ne sono passati da quando Zampaglione e soci cominciarono a fare musica insieme - non ha smesso di seguire la band. In scaletta tutti i successi, da "La descrizione di un attimo" a "Immagini che lasciano il segno", passando per "Nessuna certezza", "Per me è importante", "Amore impossibile", l'omaggio a Califano con "Un tempo piccolo" e "Liberi". E poi anche i pezzi più recenti, come i singoli "Sale, amore e vento" e "Vento del sud".

Sul palco della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, insieme al gruppo guidato da Federico Zampaglione, un'orchestra composta da dodici elementi, insieme alla quale i Tiromancino hanno proposto nuove versioni delle loro canzoni. Due gli ospiti speciali: Tommaso Paradiso ha raggiunto sul palco la band per un duetto su "Imparare dal vento" (il singolo estratto dall'album "Illusioni parallele" del 2004), mentre Alessandra Amoroso si è unita ai Tiromancino nell'ultima canzone in scaletta, la nuova versione di "Due destini" contenuta in "Fino a qui" (il disco uscito lo scorso autunno che ha idealmente inaugurato i festeggiamenti per il trentennale di carriera del gruppo romano).

Il tour estivo dei Tiromancino andrà avanti fino a fine agosto. Ecco tutte le date - più sotto la scaletta del concerto a Roma:

05.07.19– CASTELLO DI PAVIA @ IRIDE 2019 – PAVIA

06-07-19 – CATTOLICA (RN) – NOTTE ROSA

26.07.19 – ARENA BEACH – LIGNANO (UD)

01.08.19 – PARCO DI BELLOLUOGO – LECCE

17.08.19 – NOTTE AZZURRA – TOTTEA (TE)

19.08.19 – MARENIA NONSOLOMARE – MARINA DI PISA (PI)

24.08.19 – COSTA DEI TRULLI – MONOPOLI (BA)

31.08.19 – ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO – ZAFFERANA ETNEA (CT)

"Tra di noi"

"Piccoli miracoli"

"Per me è importante"

"I giorni migliori"

"Dove tutto è a metà"

"Un tempo piccolo"

"Imparare dal vento" (con Tommaso Paradiso)

"Quasi 40"

"Liberi"

"Molo4"

"Amore impossibile"

"Nessuna certezza"

"Sale, amore e vento"

"Vento del Sud"

"La descrizione di un attimo"

"Noi casomai"

"Immagini che lasciano il segno"

"Due destini" (con Alessandra Amoroso)