Addio a Gary Duncan, il chitarrista dei Quicksilver Messenger Service aveva 72 anni

E’ morto all’età di 72 anni il chitarrista e cantante dei Quicksilver Messenger Service Gary Duncan, il cui vero nome era Gary Ray Grubb.

La notizia è stata data da Professor Poster che ha scritto: "È con molta tristezza che condivido la dipartita di uno dei migliori chitarristi di San Francisco, Gary Duncan. Chitarrista dei Brogues, poi soprattutto con i Quicksilver Messenger Service, dove la complessa interazione tra lui e il chitarrista John Cipollina ha fatto molto per definire i contributi unici che hanno costituito il San Francisco Sound. Riposa in pace. Sarai ricordato con affetto da tutti quelli che ti hanno visto e sentito suonare negli anni”.

Duncan crebbe a Ceres, in California, a metà del 1965 entrò a far parte dei Brogues, a Merced (California). La band registrò un paio di singoli tra i quali il classico del garage rock “I Ain't No Miracle Worker”. Nei Brogues militava anche il batterista Greg Elmore, entrambi vennero invitati a unirsi ai Quicksilver Messenger Service giusto in tempo per i primi concerti della band alla fine del 1965.

I Quicksilver si costruirono rapidamente un seguito come parte della scena acid rock di San Francisco con i Jefferson Airplane e i Grateful Dead. Suonarono al Monterey Pop Festival nel giugno del 1967, al fianco di Jimi Hendrix Experience, Big Brother & The Holding Company e Canned Heat.

Disse Duncan a Craig Morrison nel 2001: