Madonna: guarda l'inquietante video di "God Control"

Madonna ha pubblicato il video di "God Control", canzone inclusa nel suo recente album “Madame X” (leggi qui la recensione) uscito un paio di settimane fa.

La clip – un vero e proprio film della lunghezza di otto minuti - si apre e si chiude con una macchina da scrivere che avverte:

"Il video che stai per vedere è molto inquietante. Mostra scene in grafica di violenza armata. Ma ciò accade ogni giorno. E deve avere fine".

Il video è stato diretto dal regista svedese Jonas Åkerlund, il cui video per "Ray Of Light" di Madonna ha vinto un Grammy Award per il ‘miglior video musicale’ e sette premi agli MTV Video Music Awards del 1998, tra cui quello per il ‘Video dell’anno’.

La popstar statunitense in un comunicato dichiara: