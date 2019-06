Prophets of Rage, ascolta il nuovo singolo ‘Made With Hate’

Nuova musica dal supergruppo composto da Tom Morello, Tim Commerford, Brad Wilk, DJ Lord, Chuck D e B-Real, che ha diffuso oggi il secondo nuovo singolo dall’uscita del debutto discografico della formazione. Il brano, intitolato “Made With Hate”, fa seguito a “Hearts afire”: è molto probabile che entrambe le canzoni facciano parte del prossimo album dei Prophets Of Rage, che Tom Morello ha promesso – in mancanza di una data precisa – in uscita entro il 2019. Lo scorso mese di ottobre il già chitarrista di Rage Against The Machine e Audioslave raccontava che la band nata dall’incontro tra componenti di RATM, Public Enemy e Cypress Hill era “a metà strada” per quanto riguarda i lavori sul disco. Nel mentre, Morello ha dato alle stampe il suo album solista “Atlas Underground”.

Potete ascoltare “Made With Hate” qui: