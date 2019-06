Sanremo 2020, Mogol alla direzione artistica del Festival?

L’ultima ipotesi circolata a proposito della direzione artistica della prossima edizione del Festival di Sanremo aveva come protagonista Mina – leggi qui il nostro commento – e ora, a circa sei mesi di distanza dall’inizio di Sanremo 2020, è spuntata una nuova possibilità, portata avanti da Blogo. Il sito riferisce come concrete eventualità il nome di Amadeus come conduttore della kermesse e di Mogol come direttore artistico, dopo che le ultime due edizioni del concorso canoro erano state affidate a Claudio Baglioni. Mentre sul primo Blogo dà quasi per certa l’ipotesi, sul secondo l’incertezza è maggiore e il sito sottolinea anche che Amadeus e il suo manager preferirebbero – stando alle indiscrezioni pervenute a Blogo – che anche la direzione artistica fosse loro appannaggio, mentre la RAI sarebbe invece più propensa a prendere un’altra strada.

Mogol, al secolo Giulio Rapetti, si è recentemente mobilitato a favore dell’approvazione, da parte del Parlamento europeo, della Riforma del diritto d’autore – approvata in via definitiva il 26 marzo 2019 -, esortando i parlamentare a dare il loro appoggio alla tanto discussa Direttiva. Oltre al celebre autore, che è anche presidente della SIAE, hanno aderito all’appello, tra gli altri, Ennio Morricone, Paolo Conte e Nicola Piovani.