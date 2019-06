Gianluca De Rubertis (Il Genio) canta “Scegli” di Ninotchka

Esce oggi 21 giugno il video del secondo singolo del progetto Ninotchka, il progetto musicale dell’autore e compositore salentino Mimmo Pesare: si intitola “Scegli” ed è cantato da Gianluca De Rubertis, inconfondibile voce di Il Genio.

Il video è diretto da Giuseppe D’Oria, fotografato da Marco Massarelli e ha come protagonista la giovane attrice tarantina Sandra Caraglia.





“Scegli” anticipa l’uscita, prevista per l’autunno del 2019, del disco d’esordio di Ninotchka, il progetto musicale dell’autore e compositore salentino Mimmo Pesare, ed è stato preceduto da “Temporalità”, il primo singolo cantato da Giorgio Consoli, frontman della band tarantina Leitmotiv.

In “Scegli” De Rubertis suona anche il piano e il basso, mentre la chitarra è affidata a Marco Ancona (storico rocker leccese, già cantante di Bludinvidia, Fonokit, Marco Ancona & Amerigo Verardi e attualmente impegnato nel suo progetto solista), che è anche il produttore artistico del disco di Ninotchka e che ne ha firmato il missaggio.Mimmo Pesare:



“Dopo circa vent’anni di esperienze in band indipendenti ho sentito l’esigenza di uscire con un mio progetto solista, misurandomi con la scommessa di essere l’autore di testi, musiche e arrangiamenti. Ma pur ruotando attorno alla mia autorialità, Ninotchka rappresenta il tentativo di costruire un network delocalizzato di artisti ai quali mi lega un lungo rapporto di amicizia e di musica condivisa.

L’idea è quella di superare l’identità di artista e di band, concentrarsi soprattutto sul momento creativo e, in questo senso, costituire un collettivo allargato di musicisti e cantanti che partecipano alle mie canzoni, un po’ come si faceva negli anni Novanta nelle crew trip-hop di Bristol. Per questo, nel disco ci saranno molte voci (maschili e femminili) di artisti che stimo e ai quali immagino di far cantare i miei testi quando scrivo un pezzo.”