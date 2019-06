Cardi B twerka troppo e strappa il costume di scena: il video

La rapper newyorchese Cardi B, che qualche tempo fa aveva sospeso pro tempore la propria attività dal vivo per riprendersi dai postumi di un intervento di chirurgia estetica, è stata protagonista di un divertente incidente con i vestiti di scena - oggi universalmente definiti wardrobe malfunction - durante il suo set al festival Bonnaroo di Manchester, in Tennessee: durante il suo set la voce di "Bodak Yellow" ha profuso una tale energia nel twerking (la danza che consiste nello scuotere il sedere - non necessariamente su qualcosa o qualcuno) da strappare, proprio sul lato B, la tuta di Gucci che stava indossando come costume di scena.

L'inconveniente non ha scoraggiato la tenace cantante newyorchese, che - per nulla abbattuta, ma, anzi, galvanizzata dalla debordante performance - dopo una veloce ritirata dietro le quinte ha concluso il proprio set in accappatoio e biancheria intima.