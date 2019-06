Taylor Swift, c’è anche Adam Lambert nel video di ‘You Need to Calm Down’

Taylor Swift ha svelato qualche minuto fa il coloratissimo video del suo ultimo singolo, “You Need To Calm Down”, pubblicato dall’artista qualche giorno fa come seconda anticipazione, dopo “Me”, del nuovo album “Lover” in uscita il prossimo 23 agosto. La clip, tra piscine, tazze di tè, fenicotteri rosa e arcobaleni, vede la partecipazione di diversi ospiti speciali, come il cantante statunitense al lavoro al fianco dei Queen Adam Lambert – nelle vesti di un tatuatore da roulotte -, Katy Perry, l’attore Ryan Reynolds, la comica e conduttrice televisiva Ellen Lee DeGeneres, l’attore noto soprattutto per il suo ruolo nella serie Modern Family Jesse Tyler Ferguson e molti altri. Potete vedere il video qui:

Taylor Alison Swift, classe 1989, tra le donne più pagate del mondo della musica, ha all’attivo sei album in studio, l’ultimo dei quali, “Reputation”, è uscito nel 2017. La tournée della Swift a supporto del disco si è conclusa lo scorso mese di novembre in Giappone, dopo aver attraversato Nord America, Regno Unito e Irlanda, Australia e Nuova Zelanda. “Queste sono folle davanti alle quali non avremmo mai pensato di trovarci, nemmeno nei nostri sogni più selvaggi”, aveva dichiarato l’artista salutando i fan del Sol Levante.