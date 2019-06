La causa per i diritti d'autore di "Stairway to Heaven" torna in corte d'appello

Secondo la agenzia di stampa Associated Press, una corte d'appello federale ha stabilito di dare ai Led Zeppelin una nuova udienza per difendere il verdetto favorevole della giuria che ha sostenuto che l’inizio della loro celebre canzone "Stairway To Heaven" era un plagio della canzone strumentale del 1968 "Taurus".

Lo scorso settembre infatti, una corte d'appello federale ha deciso all'unanimità di ribaltare la decisione di una giuria secondo cui il classico dei Led Zeppelin del 1971 non era un plagio della canzone degli Spirit. Nel giugno 2016, una giuria di Los Angeles ha deliberato per circa cinque ore prima di esprimersi all'unanimità a favore dei Led Zeppelin. Dopo avere ascoltato e riascoltato entrambi i brani decisero che ciò che sentivano non era così simile da poterlo chiamare violazione del copyright.

Michael Skidmore, il fiduciario che gestisce l'eredità del cantautore Randy ‘California’ Wolfe che ha scritto “Taurus”, ha fatto appello e, lo scorso settembre, un gruppo di tre giudici della Corte d'Appello del 9° circuito degli Stati Uniti ha deciso che era necessario un nuovo processo perché il giudice che aveva presieduto al processo del 2016 aveva impartito alla giuria istruzioni errate e pregiudizievoli.

La corte ha affermato che il giudice commise un errore dicendo alla giuria che elementi musicali comuni, come ‘scale cromatiche discendenti, arpeggi o brevi sequenze di tre note’, non erano protetti dal diritto d'autore. La corte ha detto anche che la giuria avrebbe dovuto ascoltare la registrazione dall'album di "Taurus".

Il giudice del circuito Richard A. Paez ha dichiarato: "Senza un'istruzione di selezione e arrangiamento, le istruzioni della giuria hanno gravemente minato la tesi di Skidmore per la somiglianza estrinseca, che è esattamente quello che la giuria ha trovato carente".

Le nuove arringhe sono in calendario per la settimana del 23 settembre.