Rihanna e il nuovo album: 'Anche se non ho il tempo di girare video, lo pubblico'

Rihanna è tornata a parlare del suo prossimo album. L'occasione si è avuta in un ‘domanda e risposta’ insieme all’attrice Sarah Paulson, che ha recitato insieme alla popstar di Barbados nel film di Gary Ross ‘Ocean’s 8’, pubblicato da Interview Magazine.

La Paulson chiede a RiRi quanto si deve ancora attendere per l'uscita di un suo disco. Lei risponde:

“E’ davvero un peccato che non possa uscire, perché sto lavorando ad uno che è molto divertente. Sono davvero contenta del molto materiale che per ora ho, ma non lo pubblicherò fino a quando non sarà completo. Non ha senso avere fretta, ma lo voglio fare uscire. Sono arrivata al punto che mi dico, ‘Anche se non ho il tempo di girare video, lo pubblico'.