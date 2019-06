Ora è ufficiale: Bushwick Bill è morto

Bushwick Bill è morto. La notizia , dapprima pubblicata ieri dal sito di gossip e intrattenimento TMZ, ripresa da diverse testate e poi smentita da un portavoce del membro fondatore dei Geto Boys, tra i pionieri del rap americano , è stata alla fine confermata dallo stesso portavoce tramite un comunicato stampa. Il rapper aveva 52 anni. Il comunicato ha chiarito le dinamiche della scomparsa: Bushwick Bill non sarebbe morto nella mattina di ieri, domenica 9 giugno, come aveva riferito TMZ, ma sarebbe spirato qualche ora più tardi, in serata.

A febbraio i medici avevano diagnosticato al rapper, vero nome Richard Shaw, una forma di cancro al pancreas in stato avanzato. Bushwick Will aveva dovuto per questo sottoporsi a diversi cicli di chemioterapia.