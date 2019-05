Katy Perry: guarda il video di "Never Really Over"

Si intitola "Never Really Over" il nuovo singolo di Katy Perry, pubblicato oggi insieme a un video dal sapore vintage. Il brano, come il precedente "365", porta la firma di Zedd, il produttore naturalizzato tedesco con cui la popstar californiana ha iniziato a collaborare l'estate scorsa, in occasione della branca australiana della sua tournée “Witness: The Tour”.

Il filmato, così come il testo della canzone (“I guess I should try hypnotherapy / I’ve got to rewire my brain”), riflette un desiderio di fuga dalla realtà. Le riprese sono state effettuate a Malibu con Philippa Price (già regista di St. Vincent). Come racconta Perry, è stata messa in gioco una serie di parole chiave come "era dell'Acquario, new age, esoterismo, California, guarigione, hippie".

A proposito della canzone Katy dice: "Tutte le nostre relazioni – che siano grandi amori o storie fallite – diventano parte di noi, tanto che non si potranno mai dire finite veramente. E se accettiamo sia la luce che il buio che ne conseguono, potremmo accorgerci che è proprio l’oscurità a riportarci a risplendere’.



Tra campi soleggiati e look da fine anni Sessanta, restiamo in attesa di nuove produzioni firmate dall'artista americana. Il suo ultimo lavoro in studio risale al 2017, anno di pubblicazione di "Witness", oltre ai due singoli natalizi, "Hey Hey Hey" e "Cozy Little Christmas", usciti nella seconda metà del 2018.