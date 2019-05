U2, in arrivo nuove ristampe in vinile (colorato)

Gli U2 non accenno a rallentare: siamo in attesa che la band di Bono e soci annunci ufficialmente il ritorno on the road nel 2019 (solo nel continente australe, però). E ci sono diverse pubblicazioni in ballo, da qua alla fine dell'anno. Una è diventata certa: la nuova puntata delle ristampe in vinile colorato della discografia della band, che vanno avanti da diverso tempo ormai. A questo giro tocca a "The unforgettable fire" (che nel 2020 compirà 35 ann) ed un disco più recente, "How to dismantle an atomic bomb" (15 anni, essendo uscito nel 2004). Il primo sarà in color vinaccia come la copertina, il secondo in vinile rosso: si possono preordinare qua, sul sito del gruppo, a 35€.

Le altre uscite dell'anno sono il doppio album live "U2 Live Songs of iNNOCENCE + eXPERIENCE", dedicato agli iscritti al fan club (sono state diffuse altre due canzoni recentemente) e il film concerto tratto dal "Joshua Tree Tour" originariamente messo in scena in America ed Europa nel 2017 per i 30 anni dello storico album: sarà anche lo spettacolo che il gruppo porterà in Australia e Nuova Zelanda, nel 2019.