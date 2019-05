Sonic Youth: in arrivo un live d'archivio del 2008

Sorprese in arrivo per i fan dei Sonic Youth. A dieci anni di distanza dal loro ultimo album in studio, "The Eternal", Matador pubblicherà, il prossimo 7 giugno, “Battery Park, NYC: July 4, 2008". Il live - che la band noise statunitense registrò nel Giorno dell'Indipendenza durante il River To River Festival di New York - esisteva prima d'ora solo come LP in edizione limitata, come bonus per quanti avevano effettuato il pre-order di "The Eternal".

Ora "Battery Park" sarà disponibile anche come prodotto "standalone".

Per annunciarne l'uscita, i Sonic Youth hanno pubblicato la versione “Bull in the Heather” inclusa nell'album. Il brano, noto anche per il video con la partecipazione di Kathleen Hanna delle Bikini Kill, fu l'unico singolo del loro ottavo disco in studio "Experimental Jet Set, Trash and No Star" del 1994.

Ecco la tracklist di “Battery Park, NYC: July 4, 2008", che è possibile preordinare sullo store online della Matador.

01. She Is Not Alone

02. The Sprawl

03. World Looks Red

04. Jams Run Free

05. Hey Joni

06. The Wonder

07. Hyperstation

08. Bull In The Heather

09. 100%

10. Making The Nature Scene