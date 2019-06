Jimmy Somerville e le sue presenze in Top Ten UK: con i Bronski Beat, con i Communards e da solista

Jimmy Somerville, che compie oggi gli anni essendo nato il 22 giugno del 1961, è sulle scene dal 1983, anno in cui fondò i Bronski Beat con Steve Bronski e Larry Steinbachek. Dopo aver lasciato la band, nel 1985 Somerville diede vita ai Communards, in duo con Richard Coles. Anche i Communards non ebbero lunga vita, e si sciolsero nel 1988; dopo di allora Jimmy Somerville ha proseguito, inizialmente con buoni risultati, la sua carriera come solista.

Contando i singoli dei Bronski Beat, i singoli dei Communards e i suoi singoli da solista, Somerville è stato nella top ten britannica per nove volte: nelle prossime pagine le trovate tutte.