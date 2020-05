È uno dei padrini dell’heavy metal ed è colui al quale viene associata la popolarità del celebre gesto delle corna, riprodotte alzando l’indice e il mignolo della mano, poi adottato anche dal mondo del rock. Ronnie James Dio, al secolo Ronald James Padavona, ha militato, a partire dai suoi esordi sul finire degli anni Cinquanta con il gruppo dei Vegas Kings, in formazioni quali gli Elf, i Rainbow, i Black Sabbath, i Dio e gli Heaven & Hell, lavorando al fianco di pesi massimi del metallo come, per citarne solamente alcuni, Ritchie Blackmore, Tony Iommi e Geezer Butler. Dopo che nel 2009 al cantante e autore nato nel New Hampshire è stato diagnosticato un cancro allo stomaco a Ronnie James Dio non è rimasto molto da vivere e l’artista è venuto a mancare il 16 maggio 2010, esattamente dieci anni fa, all’età di 68 anni.

Dal 2015 ogni anno a Dio viene dedicato un raduno d’impronta musicale e motociclistica, il Ride For Ronnie, che al ricordo dell’artista unisce la causa benefica, raccogliendo fondi per il Ronnie James Dio Stand Up and Shout Cancer Fund finalizzato alla lotta contro il cancro. Se all’ultima edizione, svoltasi lo scorso 5 maggio, alla batteria sedeva Dave Grohl dei Foo Fighters, anche negli anni passati non sono mancate le sorprese e le presenze d’eccellenza. Abbiamo raccolto, nelle pagine che seguono, alcune delle esibizioni del Ride For Ronnie. Buona visione!