Lenny Kravitz, i video del concerto di Milano

Con un set da ventidue brani nel quale hanno trovato spazio sia nuove hit che storici cavalli di battaglia come "Are You Gonna Go My Way" e "Fields of Joy", Lenny Kravitz sta portando sui palchi italiani in queste ore - ieri, sabato 11 maggio, al Mediolanum Forum di Milano, e questa sera, domenica 12 maggio, alla Unipol Arena di Bologna - il suo "Raise Vibration": ecco, nel frame video qui sotto, le battute iniziali dello show, battezzato da "We Can Get It All Together" (da, appunto, "Raise Vibration" del 2018) e proseguito con "Fly Away" ("5" del 1998) e "Dig In" (da "Lenny" del 2001).

Tra gli altri brani eseguiti dall'artista newyorchese durante la serata figurano anche la cover dei Guess Who "American Woman" (che Kravitz incise per la colonna sonora del film "Austin Powers: La spia che ci provava"), "I Belong to You" (da "5" del 1998) e "Let Love Rule", title track dell'album di debutto pubblicato dall'artista nel 1989.