Bruce Springsteen pubblica un nuovo bootleg

Le novità da casa Springsteen si susseguono: dopo avere annunciato che il prossimo 14 giugno uscirà il nuovo album “Western Stars” – che è stato anticipato dalla pubblicazione del primo singolo “Hello Sunshine” -; avere pubblicato su YouTube per intero il primo concerto delle Seeger Session a New Orleans nel 2006; e, dulcis in fundo, avere rivelato che (non nel 2019), ma in un prossimo futuro il suo programma prevede un nuovo album con relativo tour insieme alla sua E Street Band.

Dopo avere messo tutta questa carne al fuoco, ora rende disponibile il suo abituale bootleg mensile – sul sito brucespringsteen.net - che per il mese di maggio è relativo al concerto del 25 luglio 1992 tenuto dal Boss in di fronte al pubblico di casa, alla Brendan Byrne Arena di East Rutherford (New Jersey), in compagnia della sua nuova band di allora e proponendo tredici brani estratti dai due album, “Human Touch” e “Lucky Town”, che pubblicò in contemporanea nel marzo di quell’anno.

Tra le altre particolarità da segnalare di questo concerto la cover di “Ninety-Nine and a Half (Won’t Do)” di Wilson Pickett e l’inserimento in scaletta di “Open All Night”, brano tratto dall’album del 1982 “Nebraska” che non proponeva dal vivo da sette anni.

