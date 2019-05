Bruce Springsteen: nuovo album e tour con la E Street Band

Anche se il suo presente è concentrato su "Western stars", Bruce Springsteen sta già pensando a quelli che saranno i suoi prossimi progetti. E sì, c'è la E Street Band. Un nuovo album con il gruppo, che non ha partecipato alle registrazioni di "Western stars", poi un tour. Certo, non nel 2019, come il Boss aveva specificato già lo scorso dicembre, facendo chiarezza sui suoi programmi futuri parzialmente svelati in un'intervista concessa al Sunday Times.

Springsteen lo ha rivelato nel corso di una chiacchierata con Martin Scorsese organizzata da Netflix, legata a "Springsteen on Broadway", il docu-film incentrato sulla serie di concerti tenuti dal rocker del New Jersey tra il 2017 e il 2018 sul palco del Walter Kerr Theatre di New York, reso disponibile proprio sulla piattaforma di video on-demand. Bruce ha raccontato:

"Sono stato sette anni senza scrivere materiale per la band. Non riuscivo a scrivere nulla per la band. Poi un mesetto fa, all'improvviso, ho scritto quasi un album intero pieno di materiale per il gruppo e mi è venuto fuori semplicemente da... Voglio dire, so bene da dove mi è arrivata l'ispirazione, ma allo stesso tempo mi è arrivata dal niente".

Tornare a scrivere per la E Street Band gli ha fatto venire voglia di tornare subito in pista con i suoi amici di una vita e Springsteen ha confermato che dopo la parentesi "solista" di "Western stars" ci sarà un nuovo tour con la E Street:

"È stato così bello. Cose del genere ti rendono felice. Pensi: 'Menomale, non sono ancora andato'. Ci sarà un altro tour".

"Western stars" uscirà il prossimo 14 giugno. Il Boss ha già offerto un antipasto del disco, il singolo "Hello sunshine".