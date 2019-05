Niccolò Fabi, il ritorno a sorpresa con un tour teatrale

L'ultimo concerto lo aveva fatto nell'autunno del 2017, al PalaLottomatica di Roma: non un addio, come in molti avevano interpretato travisando alcune dichiarazioni del cantautore tratte da un'intervista, ma un modo per congedarsi dal pubblico per un po', per tracciare un ideale bilancio dei suoi primi vent'anni di carriera, traguardo a cui quello stesso anno aveva dedicato la raccolta "Diventi inventi 1997-2017". Nell'ultimo anno e mezzo Niccolò Fabi non è stato certo con le mani in mano: ha viaggiato (sui social ha raccontato i suoi vari spostamenti in Africa, che aveva già avuto modo di visitare nel 2014 insieme agli amici Max Gazzé e Daniele Silvestri - da quell'esperienza era nata "Life is sweet", la prima anticipazione di quello che sarebbe stato l'album congiunto "Il padrone della festa") e ha lavorato a nuova musica, ma senza proclami. Adesso i tempi sembrano essere abbastanza maturi per il ritorno del cantautore romano. Poche parole per annunciarlo: "Si potrebbe considerare una specie di appuntamento al buio", ha scritto sui suoi canali social ufficiali, svelando le date del nuovo tour.

Per vedere Fabi nuovamente in azione sui palchi bisognerà aspettare il prossimo dicembre. La tournée, presumibilmente legata al nuovo album del cantautore, partirà infatti il 1° dicembre dal Teatro Dante Alighieri di Ravenna. Diciotto date che fino alla fine di gennaio 2020 terranno impegnato Niccolò Fabi sui palchi dei principali teatri italiani, facendo tappa anche a Milano, Bologna, Firenze, Torino, Roma e Napoli.

Queste le date:

1 dicembre 2019 - Ravenna, Teatro Dante Alighieri

2 dicembre - Milano, Teatro degli Arcimboldi

8 dicembre - Pescara, Teatro Massimo

10 dicembre - Cosenza, Teatro Rendano

12 dicembre - Catania, Teatro Metropolitan

13 dicembre - Palermo, Teatro Golden

19 dicembre - Trento, Auditorium Santa Chiara

10 gennaio 2020 - Bologna, Teatro Europaditorium

11 gennaio - Firenze, Teatro Verdi

12 gennaio - Torino, Teatro Colosseo

13 gennaio - Genova, Teatro Politeama Genovese

20 gennaio - Roma, Auditorium Parco della Musica

21 gennaio - Napoli, Teatro Augusteo

22 gennaio - Bari, Teatro Team

24 gennaio - Ancona, Teatro Le Muse

29 gennaio - Bergamo, Teatro Creberg

30 gennaio - Parma, Teatro Regio

I biglietti saranno a breve in vendita.