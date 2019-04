Woodstock 50 è stato cancellato

La voce girava ormai da una decina di giorni, ma ora, uscita dall'alveo dei 'si dice', è diventata una notizia: Woodstock 50 non si farà. Come riporta il sito statunitense Consequence of Sound, il festival organizzato per celebrare i 50 anni della più nota manifestazione musicale di sempre, che si sarebbe dovuto svolgere a Watkins Glen, stato di New York, dal 16 al 18 agosto è stato ufficialmente cancellato.

A confermarlo, con un comunicato, è Dentsu Aegis Network, finanziatore del festival:

"Nonostante il nostro enorme investimento di tempo, impegno e dedizione, non crediamo che la produzione del festival possa essere realizzata come un evento degno del marchio Woodstock pur garantendo la salute e la sicurezza di artisti, partner e pubblico. Di conseguenza, dopo un'attenta valutazione, Dentsu Aegis Network, partner di Woodstock 50, ha deciso di cancellare il festival. Per quanto sia difficile, crediamo che questa sia la decisione più prudente per tutte le parti coinvolte".

Il cartellone annunciato comprendeva la partecipazione di Jay-Z, Miley Cyrus, Chance the Rapper, Imagine Dragons, Robert Plant, Santana, David Crosby, John Fogerty e Grateful Dead.