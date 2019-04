On the road con Bruce Springsteen: il lyric video di 'Hello sunshine'

Un viaggio on the road con Bruce Springsteen su una strada panoramica degli States a bordo della sua Chevrolet El Camino SS, con in sottofondo il nuovo singolo. È questo, in breve, il lyric video di "Hello sunshine", in attesa del video ufficiale, che dovrebbe arrivare prossimamente. Il brano è il primo singolo estratto dal nuovo album di inediti del rocker del New Jersey, "Western stars". Potete guardare la clip proprio qui sotto:

La pubblicazione di "Hello sunshine" è stata preceduta da alcuni misteriosi post pubblicati da Springsteen sui suoi canali social ufficiali negli scorsi giorni, fino all'annuncio ufficiale di ieri. "Wester stars", così si intitola il nuovo disco del Boss, arriverà nei negozi il prossimo 14 giugno: prodotto dallo stesso Springsteen con Ron Aniello, l'album arriva a distanza di cinque anni dal precedente "High hopes" (che conteneva diverse cover e rielaborazioni), mentre l'ultimo album del rocker ad essere composto da soli brani inediti è "Wrecking ball" del 2012.