Bruce Springsteen, terzo post in tre giorni sui social: cosa sta succedendo?

Solitamente molto parco nelle proprie attività sui social network che non riguardino direttamente le comunicazioni di servizio concernenti le sue attività professioni, Bruce Springsteen è tornato - per la terza volta in tre giorni - a farsi vivo sui proprio canali ufficiali con un post estremamente criptico: dopo l'uscita dello scorso 22 aprile e quella di ieri, 23 aprile, il Boss - o il suo staff addetto alla comunicazione - ha fatto comparire sui account uno scatto, non accompagnato da alcuna didascalia, che ritrare una strada nel deserto attraversata da un cavallo.

La frequenza, assolutamente insolita, nelle comunicazioni, e il loro carattere enigmatico, lasciano supporre che il rocker del New Jersey sia prossimo a un annuncio clamoroso: nel primo dei post - quello dello scorso lunedì - l'artista aveva corredato la fotografia con la scritta “4.26”, che - nella notizione americana - potrebbe essere intesa come "26 aprile", e quindi - in linea teorica - come l'annuncio di una possibile scandenza.

Occorre notare come il prossimo 26 aprile cadrà di venerdì, giorno della settimana globalmente riservato alle nuove pubblicazioni: intervistato dal New Yorker lo scorso mese di dicembre, Springsteen aveva fatto sapere che, al termine della sua residency newyorchese si sarebbe concesso un periodo di pausa per dedicarsi a diversi progetti discografici, compreso un nuovo album definito, dallo stesso artista, "più che un disco solista, un album da cantautore".