Chrissie Hynde pubblica l'album “Valve Bone Woe”

La leader dei Pretenders Chrissie Hynde ha annunciato l’uscita di un suo nuovo album di cover intitolato “Valve Bone Woe”. Il disco verrà pubblicato il prossimo 6 settembre ed ha una ispirazione jazz.

Chrissie Hynde ha detto di non essere "molto interessata a ramificarsi in altri generi musicali, essendo una vera cantante rock, ma il jazz è qualcosa con cui sono cresciuta (grazie a mio fratello) e ne ho sempre avuto un debole”.

In anticipo sull’uscita di “Valve Bone Woe”, la Hynde ha pubblicato due dei brani dell'album. Il primo è una rivisitazione del classico dei Beach Boys "Caroline, No"; il secondo è la canzone popolare americana, standard della musica jazz “You Don’t Know What Love Is”.

Chrissie Hynde presenterà l’album con un’orchestra in uno speciale concerto il 6 luglio all'Hollywood Bowl di Los Angeles. Il 2019 della rocker nata ad Akron (Ohio) 67 anni fa prevede, così si dice, anche la pubblicazione di un nuovo album dei Pretenders.

Tracklist:

01. How Glad I Am (Jimmy Williams, Larry Harrison)

02. Caroline, No (Brian Wilson, Tony Asher)

03. I’m a Fool to Want You (Frank Sinatra, Joel Herron, Jack Wolf)

04. I Get Along Without You Very Well (Except Sometimes) (Hoagy Carmichael)

05. Meditation on a Pair of Wire Cutters (Charles Mingus)

06. Once I Loved (Norman Gimbel, Vinicius De Moraes, Antonio Jobim)

07. Wild Is the Wind (Ned Washington, Dimitri Tiomkin)

08. You Don’t Know What Love Is (Don Raye, Gene De Paul)

09. River Man (Nick Drake)

10. Absent Minded Me (Jule Styne, Bob Merrill)

11. Naima (John Coltrane)

12. Hello, Young Lovers (Richard Rogers, Oscar Hammerstein II)

13. No Return (Ray Davies)

14. Que Reste-T-il De Nos Amours (Charles Trenet)