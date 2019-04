Prince, è ufficiale: esce a ottobre l’autobiografia incompleta ‘The Beautiful Ones’

Sarà resa disponibile all’acquisto a partire dal prossimo 29 ottobre l’autobiografia di Prince “The Beautiful Ones”, pubblicazione alla quale il cantautore e chitarrista di Minneapolis stava lavorando prima che venisse a mancare, il 21 aprile 2016. Le memorie dell’artista statunitense verranno pubblicate dal gruppo editoriale Random House, che ha fatto sapere oggi all’Associated Press cosa dobbiamo aspettarci: si tratterà di una combinazione del manoscritto, lasciato in sospeso, scritto da Prince, di foto rare, testi e album di ritagli, per un totale di 288 pagine, inclusa un’introduzione dello scrittore del New Yorker Dan Piepenbring che Prince aveva scelto come collaboratore per la realizzazione del libro, alludendo a lui come a “mio fratello Dan”. Allo scrittore è stato affidato il racconto degli ultimi giorni della voce di “Purple Rain”, da lui descritti come “un periodo in cui Prince stava riflettendo profondamente su come rivelare di più di se stesso e delle sue idee al mondo e allo stesso tempo mantenere il mistero e il fascino che aveva così attentamente coltivato”.

Il timore che “The Beautiful Ones” non vedesse mai la luce, dopo la morte di Prince, era fondato, considerando che l’artista, fino al giorno prima della sua dipartita, aveva portato a termine solo una cinquantina di pagine. Il libro avrebbe dovuto raccontare la vita di Prince a partire dai suoi primi ricordi d’infanzia. Ecco le parole con cui Chris Jackson, editore e redattore capo del marchio One World di Random House, ha presentato la pubblicazione, dopo averla definita “un bellissimo tributo alla sua vita”: “È anche molto più di questo: è un prodotto letterario genuinamente commovente e stimolante, pieno delle idee e visioni di Prince, della sua voce e della sua immagine”. E ancora: “È un tesoro non solo per i fan di Prince ma per chiunque voglia vedere uno dei nostri più creativi artisti e originali menti nella sua creazione più grande: se stesso”.

Tra qualche giorno, il 26 aprile, uscirà invece il nuovo cofanetto "Ultimate Rave", composto da "Rave Un2 the joy fantastic" (1999), la versione remix del 2001 "Rave In2 the joy fantastic" e un dvd della versione integrale della festa organizzata da Prince nel 1999, "Rave Un2 the Year 2000".