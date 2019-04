Pedro Capó, arriva "Calma (Remix)" con Alicia Keys - Video

Questa settimana, "Calma (Remix)" è in testa alle classifiche italiane di ascolti e dell'airplay radiofonico: il cantante portoricano sta macinando numeri da capogiro in tutto il mondo, e l'Italia non fa eccezione. La canzone, su YouTube, si avvicina rapidamente al miliardo di visualizzazioni in sei mesi. Ed ecco che arriva la seconda versione del brano: assieme a Pedro Capó e Farruko c'è niente meno che Alicia Keys, che compare in un nuovo video (che a sua volta ha raccolto due milioni di views in due giorni). Eccolo

“È stata scritta in un modo molto innocente, non cercavamo un singolo, non cercavamo una hit. Entravamo in studio e suonavamo, come ragazzini, e cercavamo di dipingere una scena che per noi caraibici e portoricani è molto comune, che è andare in spiaggia e prendere le distanze dallo stress e da qualsiasi cosa possa distrarti e connettersi con le cose che contano. Sapevo che Farruko, con il suo remix avrebbe portato amore e più visibilità ma da questo a quello che è diventato ora, voglio dire, non ne avevo idea", ci ha raccontato Pedro quando l'abbiamo intervistato.