Massimo Pericolo - la recensione di "Scialla Semper"

Con "Scialla Semper" il 27enne rapper originario di Gallarate punta a diventare la nuova rivelazione del rap italiano. E ha tutte le carte in regola per esserlo. Ecco perché ci ha convinto il disco d'esordio di Massimo Pericolo:

Non vuole macchinoni con i sedili in pelle, non sfoggia orologi da 20k ai polsi, non gli interessa sfilare sui red carpet con i vestiti firmati e figa al seguito: "Voglio solo una vita decente", urla in "7 miliardi", la velenosissima traccia che apre il disco e che - complice anche il sound rumoroso e assordante, quasi grunge, messo a punto da Nic Sarno e Crookers - ti spinge subito dentro al mondo del rapper. Massimo Pericolo è l'anti-trapper per antonomasia e con "Scialla Semper" può davvero ambire a inaugurare una nuova era del rap italiano. Dove per gli slogan non c'è spazio: contano solo i contenuti.