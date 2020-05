Gregg Allman, tutti i singoli da solista finiti in classifica

Esattamente tre anni fa, il 27 maggio del 2017, il mondo del rock ha dato l'ultimo saluto a Gregg Allman, storico cantante degli Allman Brothers che negli anni Settanta, insieme al fratello Duane, segnò indelebilmente con il suo stile il corso del southern rock. La sua carriera, tuttavia, non si limitò alla sola formazione di "Brothers and Sisters", ma conobbe anche un'importante filone solista, che lo portò a pubblicare - tra il 1973 e il 2017, anno della sua scomparsa - sette album di inediti in studio.

Ecco, nelle pagine che seguono, tutti i singoli scritti e registrati da Gregg Allman come solista finiti nelle classifiche americane e inglesi. Buon ascolto!