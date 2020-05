Doris Day, tutte le sue canzoni in Top Ten

Nata il 3 aprile del 1922 e venuta a mancare il, 13 maggio, all'età di 97 anni, Doris Day è una delle cantanti di maggior successo della storia della canzone americana: da noi è conosciuta sostanzialmente solo per “Que sera, sera”, che non è stato nemmeno il suo maggiore successo, ma ha inciso più di 650 canzoni fra il 1947 e il 1967, e per quindici anni (tra il 1951 e il 1966) ha frequentato assiduamente la Top 100 di Billboard. Il tutto portando avanti una carriera parallela di attrice cinematografica (ha lavorato con Alfred Hitchcock e con Clark Gable, Cary Grant, David Niven, Rod Taylor e James Stewart) e poi televisiva (il suo “Doris Day Show”, 1968-1973).

Qui di seguito vi proponiamo la voce di Doris Day in alcuni dei suoi maggiori successi discografici – quelli che sono entrati in Top Ten.