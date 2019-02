Stereophonics, a sorpresa il nuovo singolo 'Chaos From The Top Down': ascolta

La band guidata da Kelly Jones ha reso disponibile in streaming il singolo inedito "Chaos From The Top Down", prima uscita degli Stereophonics dopo la pubblicazione dell'ultimo album in studio della band gallese, "Scream Above The Sounds" del 2017: la canzone è stata prodotta dallo stesso Jones in collaborazione con George Drakoulias, in passato già collabotore di Zutons e Primal Scream.

"Il brano è cantato dalla prospettiva di un quindicenne steso a terra dopo essere stato colpito da un proiettile", ha spiegato Jones al New Musical Express: "In quel momento il protagonista riflette sulle scelte che ha fatto a causa della mancanza di opzioni e di opportunità che sente di aver avuto nella Gran Bretagna di oggi".

"Parla anche delle etichette che gli hanno appiccicato, dei cliché che gli hanno affibbiato", ha proseguito Jones: "[La canzone] è basata su una storia vera successa poco lontano dalla strada dove vivo. E' una cosa che sta succedendo dappertutto. Scrivo sempre delle cose che succedono attorno a me si dai tempi di 'Local Boy In The Photograph' del 1996: non è perché sta bene con l'album che sto scrivendo adesso o per il clima politico di questi giorni che ho deciso di pubblicarla ora".

L'ultimo passaggio degli Stereophonics nel nostro Paese risale allo scorso 22 giugno, quando il gruppo di Jones fece da spalla ai Pearl Jam in occasione della seconda giornata della passata edizione del festival iDays, ospitata dall'ex Area Expo situata nell'hinterland nord-ovest di Milano.