Chi è Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo 2019? Il cantautore di origini egiziane ha trionfato a sorpresa sul palco dell'Ariston con la sua "Soldi", avendo la meglio nella finalissima a tre su Ultimo (secondo con "I tuoi particolari") e Il Volo (terzi con "Musica che resta"). È stata in realtà una rivincita, la sua: già nel 2016 partecipò al Festival, tra le "Nuove Proposte", con "Dimentica". Si classificò quarto, dietro Francesco Gabbani (vincitore di quell'edizione con "Amen"), Chiara Dello Iacovo e Ermal Meta (che quell'anno, tra i giovani, gareggiava con "Odio le favole").

Vero nome Alessandro Mahmood, madre sarda e padre egiziano, classe 1992, il cantautore inizia a farsi conoscere nell'ambiente musicale nel 2012, quando partecipa alla sesta edizione del talent show "X Factor". Una volta uscito dal loft del talent Alessandro inizia a collaborare con il produttore Pier Paolo Peroni, che produce il suo primo singolo. Le loro strade, tuttavia, si separano ben presto e Alessandro, complice la collaborazione con i produttori Francesco Fugazza e Marcello Grilli, inizia ad incidere canzoni di musica elettronica, con un tocco di r&b e soul: tra queste anche la stessa "Dimentica".

Nel 2018 è stato tra gli autori di "Nero Bali", portata al successo da Elodie, Michele Bravi e Gué Pequeno e a settembre ha pubblicato per Universal il suo primo Ep, "Gioventù bruciata", contenente anche un pezzo insieme a Fabri Fibra, "Anni '90" (ma i due avevano collaborato già lo scorso anno, per "Luna"). Negli ultimi mesi ha firmato pezzi poi incisi da Gué Pequeno ("Sobrio") e Marco Mengoni ("Hola").

Lo scorso dicembre ha partecipato a Sanremo Giovani ed è risultato essere uno dei due vincitori del concorso, insieme ad Einar: i due sono riusciti così a conquistare i due posti disponibili per partecipare al Festival di Sanremo 2019 tra i "Campioni".