Ci sono anche le star internazionali della dance Carl Cox e Paul Kalkbrenner tra gli artisti confermati alla prossima edizione dell'Exit Festival, grande raduno musicale in programma tra i prossimi 4 e 7 luglio presso la fortezza Petrovaradin di Novi Sad, in Serbia: l'alfiere della house britannica e il dj tedesco di "Back To The Future" terranno banco presso la Dance Arena insieme ad altri nomi di spicco del panorama dance mondiale come Amelie Lens, Charlotte de Witte, Jeff Mills, Maceo Plex, Boris Brejcha, Peggy Gou, Dax J, Monika Kruse, Adriatique, Johannes Brecht e Satori.

Alla prossima edizione dell'Exit Festival sono attese rockband di fama internazionale come Cure, Greta Van Fleet e Phil Anselmo & The Illegals.