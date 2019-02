Più di una dozzina di persone che hanno conosciuto James Brown sospettano che il Godfather of Soul non sia morto per cause naturali (si parlò di infarto) ma possa essere stato ucciso, e chiedono che il suo cadavere sia esumato per essere sottoposto ad autopsia.

Il decesso del cantante, morto il 25 dicembre 2006, era stato attribuito a un attacco di cuore causato dalle complicazioni di una polmonite.

Una delle 140 persone intervistate dalla CNN è il dottor Marvin Crawford, colui che curò James Brown in un ospedale di Atlanta e che firmò il suo certificato di morte. Oggi Crawford dichiara di dubitare anche lui che il decesso sia avvenuto per cause naturali, e tende a ritenere che sia stato causato da una overdose, accidentale o provocata. “Il peggioramento delle sue condizioni è stato troppo rapido”, dice il medico. “E mi domando cosa sia avvenuto in quella stanza”.

Altri sospetti sono stati suscitati dalle dichiarazioni del personal manager di Brown, “vaghe e sconnesse”.

Andre Moses White, un amico che accompagnò il cantante quando fu ricoverato in ospedale, ha rivelato di aver prelevato un campione di sangue di James Brown dal tubicino di un’endovenosa, con la speranza che potesse essere utile alle autorità per un’indagine.

Yamma Brown, la figlia di James, non ha risposto alla domanda della CNN sul perché la famiglia non ritenne necessario chiedere un’autopsia. Un’altra figlia, Deanna Brown Thomas, si è rifiutata di confermare che il corpo del cantante sia sepolto nella cripta nel suo giardino.