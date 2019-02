Di seguito pubblichiamo un comunicato diffuso dall'Ufficio Stampa Rai in occasione della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo:

Una settimana "Tutta Italiana" da non perdere, alla radio, in diretta Facebook e su RaiPlayRadio.it: con Radio Tutta Italiana il festival di musica italiana più conosciuto nel mondo, Sanremo, sarà declinato in tutti i modi. Con “Il mio Festival” alle 09:30 - 13:30 e 19:30 i Big della canzone e i personaggi più amati racconteranno il loro personale rapporto con il festival, interverranno: Fiorello, Ermal Meta, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Marco Masini, Michele Zarrillo, Paola Turci, Peppino Di Capri e Mario Biondi. Profili, alle 8:30 -12:30 - 18:30 e 22:00, per tutta la settimana sarà dedicato al festival, quindi la storia e le canzoni più amate dei partecipanti ed ospiti del festival. "Profili speciale Sanremo" proporrà 30 minuti con i successi di: Arisa, Daniele Silvestri, Francesco Renga, Loredana Bertè, Nek, Paola Turci, Patty Pravo, Ermal Meta, Ligabue, Fiorella Mannoia, Giorgia, Brunori Sas, Fabrizio Moro e naturalmente Claudio Baglioni. Anche “Cantare è d’Amore” l’appuntamento quotidiano con le canzoni d’amore più belle di sempre sarà dedicato al festival dei fiori alle 10, alle 16 e alle 23.

Per chi vorrà vedere, oltre che ascoltare, Radio Tutta Italiana sarà in diretta facebook da Casa Siae, nella centralissima Piazza Colombo di Sanremo, una serie di eventi musicali e incontri a partire da martedì 5 febbraio 2019.