Un documentario per ricordare la prima scalata del Monte Kennedy, quella di Robert Kennedy e Jim Whittaker, che nel 1965 arrivarono sulla vetta della montagna per omaggiare il fratello del primo, John Fitzgerald Kennedy, che era stato assassinato due anni prima e a cui era stato intitolato il monte. Le musiche originali sono state composte dal frontman dei Pearl Jam, che torna così a far ascoltare materiale come solista due anni dopo "Out of sand", contenuta nella colonna sonora di "Twin peaks".

"Questo film mette insieme tessere diverse della realtà, è pieno di ispirazione e speranza. Sono onorato ed entusiasta di farne parte".

Il documentario, intitolato "Return to Mount Kennedy" e diretto da Eric Becker, racconterà la scalata del Monte Kennedy di un manager, un candidato alla carica di governatore e un giovane alpinista, per omaggiare Robert Kennedy e Jim Whittaker (il film mostrerà anche immagini inedite della loro scalata). Così Eddie Vedder racconta il suo coinvolgimento nel progetto:

Oltre alle musiche originali di Eddie Vedder, "Return to Mount Kennedy" includerà anche brani pescati dal repertorio di Mudhoney, R.E.M., Yeah Yeah Yeah e Lord Huron.