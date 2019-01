Sette mesi dopo la morte del rapper, è nato il figlio che la sua ragazza portava già in grembo da un paio di mesi prima di quella sparatoria nella quale, lo scorso giugno, XXXTentacion ha perso la vita. Il bambino si chiama Gekyume Onfroy: la mamma, Jenesis Sanchez, l'ha voluto chiamare così in omaggio ad una parola alla quale il rapper era particolarmente legato e che per lui significava "un nuovo stato delle cose".

Nel frattempo, è stato pubblicato un nuovo disco postumo di XXXTentacion: è il secondo, in meno di un anno dalla sua scomparsa. Intitolato "Members only, vol. 4", il mixtape è stato pubblicato il 23 gennaio, in occasione di quello che sarebbe stato il ventunesimo compleanno del rapper: arriva a un mese da "Skins", uscito lo scorso dicembre e contenente alcune registrazioni alle quali XXXTentacion stava lavorando prima della sua morte.