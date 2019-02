Una coppia al Festival di Sanremo:, e non è inedita come spesso capita da queste parti: Federica Carta e Shade avevano già inciso assieme “Irraggiungibile”, duetto contenuto in "Truman", album del rapper. Ci riprovano con "Senza farlo apposta", un brano dalla struttura simile, ma senza i riferimenti “giovani” che solitamente abbondano nelle strofe di Shade. Shade racconta di averla scritta inizialmente per l'album e aver pensato dopo al Festival - Federica Carta ci ha lavorato un po', per renderla sua, e la canzone è stata accettata dal direttore artistico Claudio Baglioni.

"Vogliamo farci conoscere da un pubblico più ampio", racconta Shade che a sanremo c'è già stato non come cantante in gara ma come inviato di una piattaforma streaming. "E' una sorta di sequel di 'Irrangiungibile', ma con un linguaggio e un suono per un pubblico più ampio. Questo fa Sanremo, ti fa arrivare ad un pubblico più ampio".