I Green Day hanno unito le forze con il sito di compravendita di strumenti musicali Reverb.com e hanno messo in vendita – a partire dal prossimo 7 febbraio - oltre cento attrezzi del mestiere usati nella loro carriera.

Tra gli strumenti musicali in assortimento messi in vendita dalla band californiana ci sono una cinquantina di chitarre del frontman della band Billie Joe Armstrong. Mentre il batterista Tré Cool ha messo in vendita cinque drum kit e una dozzina di rullanti. Il bassista Mike Dirnt, dal canto suo, venderà più di venti pezzi di attrezzatura da studio e quasi una dozzina di amplificatori. La maggior parte di questi strumenti è stata usata per suonare dal vivo o durante le sessioni di registrazione.

Ha dichiarato Billie Joe:

"Ogni chitarra ha il suo carattere. Ognuno riflette chi sei - il tipo di songwriter che sei, il tipo di chitarrista che sei. Le chitarre usate, in particolare, hanno una loro storia. Adoro il personaggio che puoi immaginare guardando una tastiera che è stata usata. Dopo 30 anni che colleziono cianfrusaglie e roba davvero buona, devo venderne un po'."

Cool invece ha detto:

"Se accumuli la roba giusta per il tempo necessario, ti chiamano collezionista. Quindi sto vendendo solo un piccolo pezzo della collezione. Non se ne fa giustizia lasciandola inutilizzata e qualcuno potrebbe veramente usare questa roba. Non ho mai venduto nulla, questa è la prima volta. Probabilmente ricomprerò tutta questa roba alle tre del mattino, perché avrò difficoltà a separarmene”.

Qui ci si può fare una idea di ciò che sarà disponibile.