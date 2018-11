La band alternative metal americana ha condiviso con i propri fan alcuni dettagli riguardanti “Who Do You Trust?”, l’album di prossima uscita già anticipato dalla title track e da “Renegade Music”.

Il disco sarà disponibile a partire dal prossimo 18 gennaio, a due anni di distanza dal precedente “Crooked Teeth”. Due uscite così ravvicinate, hanno spiegato gli stessi Papa Roach, sono dovute all’annullamento del tour per “Crooked Teeth”, dovuto ai problemi di salute di Austin Carlile.

“Allora ci siamo guardati e abbiamo detto ‘Se non possiamo andare in giro per il tour, almeno cerchiamo di essere creativi!’ e così abbiamo scritto le prime cinque o sei canzoni. A giugno e luglio di quest’anno siamo tornati in studio e ne abbiamo fatte altrettante.”

“Who Do You Trust” sarà composto, dunque, da dodici canzoni e la tracklist sarà:

The Ending

Renegade Music

Not The Only One

Who Do You Trust?

Elevate

Come Around

Feel Like Home

Problems

Top Of The World

I Suffer Well

Maniac

Better Than Life

Di seguito “Not The Only One”, terzo singolo estratto dall’album in uscita il 18 gennaio: